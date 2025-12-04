Самолёт экстренно сел в Японии из-за пассажира, устроившего скандал в салоне

Рейс, вылетевший 1 декабря, был вынужден прервать полёт через два часа после взлёта из-за поведения одного из пассажиров. Мужчина устроил скандал, пытаясь пересесть в кресло рядом со своей спутницей, но другой пассажир отказался меняться местами. Конфликт с соседом и экипажем заставил командира корабля принять решение о возвращении. В результате инцидента общее время полёта увеличилось на четыре часа.
