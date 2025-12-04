Ричмонд
Самолёт экстренно сел в Японии из-за пассажира, устроившего скандал в салоне

Пассажирский авиалайнер экстренно развернулся и вернулся в японский аэропорт Нарита из-за дебошира на борту. Об этом инциденте пишет Daily Mail.

Источник: Life.ru

Рейс, вылетевший 1 декабря, был вынужден прервать полёт через два часа после взлёта из-за поведения одного из пассажиров. Мужчина устроил скандал, пытаясь пересесть в кресло рядом со своей спутницей, но другой пассажир отказался меняться местами. Конфликт с соседом и экипажем заставил командира корабля принять решение о возвращении. В результате инцидента общее время полёта увеличилось на четыре часа.

Ранее Life.ru писал, что у самолёта, на борту которого находились выпускники, отказал двигатель. Молодые люди направлялись из Мельбурна на Бали. Boeing 737 MAX развернули в воздухе — пилоты приняли решение сжечь топливо в пригороде и затем выполнить аварийную посадку в аэропорту вылета.

