Стали известны имена ответственных за недавние атаки на юг России

Появились имена ответственных за нападение ВСУ на юге России с помощью безэкипажных катеров (БЭК) на прошедшей неделе. Об этом сообщили новостные telegram-каналы со ссылкой на российских хакеров.

Информацию о званиях и именах получили российские хакеры, указано в посте (архивное фото).

«Организатор и планировщик — экс-житель Севастополя. Документы, имена и звания получили российские хакеры после взлома аккаунта украинского солдата из одесского пункта управления БПЛА», — указано в посте telegram-канала Mash.

Среди имен, ответственных за атаки на юг России и гражданских судов в Черном море есть: старшина Деркач Андрей Александрович из 3-й группы беспилотных надводных комплексов; старший оператор и старший матрос Козлов Артём Александрович из 2-й группы беспилотных надводных комплексов; оператор матрос Печенюк Михаил Николаевич. Также к нападениям причастен старший оператор старший матрос Семко Максим Константинович.

Ранее пророссийские хакерские группировки Beregini, Killnet и «Кибер Серп» уже передавали в СМИ списки украинских военных, которых сочли причастными к атакам БЭК на танкеры в Черном море, включая российский MIDVOLGA-2. Тогда сообщалось, что данные о личном составе ВМС Украины были получены после взлома компьютера командования на фоне серии атак на суда Kairos, Virat и другие гражданские корабли.

