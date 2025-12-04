Ричмонд
В Башкирии под колесами «ГАЗель» погиб мужчина

В Абзелиловском районе водитель сбил пешехода насмерть.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Накануне, 3 декабря, около десяти часов вечера на 10-м километре автодороги Красная Башкирия — Покровка 49-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил мужчину.

По данным ГАИ по Башкирии, пешеход находился на проезжей части, но не переходил дорогу. В результате наезда мужчина 45−50 лет погиб на месте еще до прибытия медиков.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все детали произошедшего и устанавливают личность погибшего.

