В Башкирии под колесами «ГАЗель» погиб мужчина

В Абзелиловском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Накануне, 3 декабря, около десяти часов вечера на 10-м километре автодороги Красная Башкирия — Покровка 49-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗель» сбил мужчину.
По данным ГАИ по Башкирии, пешеход находился на проезжей части, но не переходил дорогу. В результате наезда мужчина 45−50 лет погиб на месте еще до прибытия медиков.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все детали произошедшего и устанавливают личность погибшего.
