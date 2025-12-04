Ричмонд
-2°
ясно
Мошенник вернет более 650 тысяч рублей жителю Самары

Самарец стал очередной жертвой мошенников, он потерял более 652 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местный житель обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Работники надзорного ведомства провели проверку, сообщают в региональной прокуратуре.

— Установлено, что инвалид II группы стал жертвой мошенников. Он перечислил на счет аферистов 653 090 рублей. Следствию удалось вычислить подозреваемого, им оказался житель Оренбургской области, — отметили в сообщении.

Прокуратура района направила исковое заявление о взыскании с мошенника указанной суммы. Гайский суд Оренбургской области удовлетворил требования ведомства. Фактическое взыскание денежных средств находится на контроле.