Глава якутского села умер во время игры в волейбол

Глава села Черкех Андрей Семёнов внезапно потерял сознание на спортивной площадке при жителях, врачи подтвердили его смерть, проверку начал СК.

Глава села Черкех Таттинского района Якутии Андрей Семёнов умер во время игры в волейбол на глазах у местных жителей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным очевидцев, 57-летний Семёнов внезапно потерял сознание прямо на площадке. Прибывшие медики констатировали смерть.

В СК подтвердили достоверность информации и отметили, что признаки криминального характера отсутствуют. По факту смерти проводится проверка.

Ранее сообщалось, что художник-оформитель, поэт, прозаик и преподаватель Шумерлинской детской художественной школы Александр Будников скончался в Чувашии 2 декабря.