Глава якутского села умер во время игры в волейбол

Глава села Черкех Таттинского района Якутии Андрей Семёнов умер во время игры в волейбол на глазах у местных жителей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным очевидцев, 57-летний Семёнов внезапно потерял сознание прямо на площадке. Прибывшие медики констатировали смерть.
В СК подтвердили достоверность информации и отметили, что признаки криминального характера отсутствуют. По факту смерти проводится проверка.
Ранее сообщалось, что художник-оформитель, поэт, прозаик и преподаватель Шумерлинской детской художественной школы Александр Будников скончался в Чувашии 2 декабря.