В Челябинской области сошли с рельсов четыре грузовых вагона с рудой

«По предварительной информации, на четвертом пути железнодорожной станции Металлургическая ЮУЖД произошел сход с рельсов грузового поезда. С рельсов сошли четыре полувагона с железорудным концентратом и гематитом. Их опрокидывание не допущено, груз в целостности», — уточнили в пресс-службе ведомства.