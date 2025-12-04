В Челябинской области сошли с рельсов четыре грузовых вагона с рудой

Опрокидывание вагонов не произошло (архивное фото).
В Челябинской области утром 4 декабря на станции Металлургическая произошел сход с рельсов грузового состава. С путей съехали четыре полувагона, загруженные железорудным концентратом и гематитом, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СКР России.
«По предварительной информации, на четвертом пути железнодорожной станции Металлургическая ЮУЖД произошел сход с рельсов грузового поезда. С рельсов сошли четыре полувагона с железорудным концентратом и гематитом. Их опрокидывание не допущено, груз в целостности», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте уже начаты восстановительные работы. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения на Ж/Д транспорте, повлекшем крупный ущерб. Предварительной причиной инцидента называется неисправность железнодорожных путей.