Движение транспорта временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект

Движение транспорта временно закрыто в столице на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд осуществляется по Комсомольскому проспекту и по Большой Тульской улице. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.