Движение транспорта временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект

Движение транспорта временно закрыто в столице на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд осуществляется по Комсомольскому проспекту и по Большой Тульской улице. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Движение также ограничили на улице Знаменке перед Боровицкой площадью. Объезд осуществляется через Садовое кольцо. Также нельзя проехать на съездах с МКАД на Киевское шоссе по направлению в область, передает Telegram-канал.
Днем ранее дорожное движение ограничили на нескольких улицах в центре столицы. Движение было закрыто на съезде с Баррикадной улицы на Садовое кольцо, на съезде с Кремлевской набережной на Моховую улицу, на улице 1905 года.
20 ноября движение транспорта временно закрыли на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту.