Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курганской области девушка обокрала сетевой магазин, выдав себя за сотрудника

В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) 22-летняя местная жительница признана виновной в краже денег из кассы сетевого магазина. Она выдала себя за стажера и похитила 8500 рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Курганская воровка обчистила кассу сетевого магазина, представившись стажером.

В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) 22-летняя местная жительница признана виновной в краже денег из кассы сетевого магазина. Она выдала себя за стажера и похитила 8500 рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«В августе 2025 года девушка пришла в один из сетевых магазинов и сообщила работникам, что якобы является стажером. В результате она была допущена к работе в качестве продавца. Воспользовавшись отсутствием контроля, тайно похитила из кассы 8500 рублей и скрылась, распорядившись деньгами по своему усмотрению», — сообщили в telegram-канале Курганской областной прокуратуры.

Суд назначил девушке наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца. Ей запретили выезжать за пределы Каргапольского муниципального округа без согласия уголовно-исполнительной инспекции.