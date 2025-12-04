В Курганской области девушка обокрала сетевой магазин, выдав себя за сотрудника

«В августе 2025 года девушка пришла в один из сетевых магазинов и сообщила работникам, что якобы является стажером. В результате она была допущена к работе в качестве продавца. Воспользовавшись отсутствием контроля, тайно похитила из кассы 8500 рублей и скрылась, распорядившись деньгами по своему усмотрению», — сообщили в telegram-канале Курганской областной прокуратуры.