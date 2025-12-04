На Урале суд взыскал с муниципалитета 96 тысяч за ущерб машине от упавшей ветки

Автовладелец начал своё расследование и быстро нашёл виновника — записи с камер наблюдения ясно показали, как ветка под собственной тяжестью обломилась и упала прямо на его машину. Он обратился с претензией в МКУ «Управление городского хозяйства», которое отвечает за содержание зелёных насаждений, однако получил отказ — в учреждении свою вину не признали.