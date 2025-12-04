На Урале суд взыскал с муниципалитета 96 тысяч за ущерб машине от упавшей ветки

Визит в парикмахерскую вылился для жителя Каменска-Уральского в круглую сумму. И дело тут вовсе не в услугах мастера. Виной всему «подарок», упавший на авто с дерева. О деталях этой истории рассказали в Свердловском областном суде.
Мужчина оставил свой Chevrolet Klana на разрешённом месте у парикмахерской на улице Кунавина. Вернувшись, он обнаружил на крыше автомобиля тяжёлую ветку, которая оставила на правой двери заметные вмятины и царапины.
Автовладелец начал своё расследование и быстро нашёл виновника — записи с камер наблюдения ясно показали, как ветка под собственной тяжестью обломилась и упала прямо на его машину. Он обратился с претензией в МКУ «Управление городского хозяйства», которое отвечает за содержание зелёных насаждений, однако получил отказ — в учреждении свою вину не признали.
— Автомобилист обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском о возмещении ущерба. Позиция ответчика — МКУ «Управление городского хозяйства», не признававшего ответственность, не нашла поддержки, — уточнили в областном суде.
Было установлено, что обеспечение безопасности городских деревьев — прямая обязанность МКУ, и её ненадлежащее исполнение привело к порче имущества гражданина.
В итоге суд полностью удовлетворил требования истца. С городского управления взыскали 96 тысяч рублей: 71 тысячу — на ремонт автомобиля, 6 тысяч — за независимую экспертизу ущерба, 15 тысяч — на услуги юриста и 4 тысячи — в качестве компенсации судебных расходов.