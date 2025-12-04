Ричмонд
В Екатеринбурге 13-летний извращенец напугал маленькую девочку. Видео

В Екатеринбурге подростку, который приставал к 10-летней девочке возле подъезда дома на улице Высоцкого, 13 лет. Об этом URA.RU рассказал сосед.

Мальчик постоянно оглядывался по сторонам, пока приставал к ребенку.

«Его еще вчера задержали, доставили в полицию. Но в итоге отпустили. Парню всего 13 лет», — отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 2 декабря. На кадрах видно, как юноша подходит к девочке и просит разрешить ему потрогать ее за ягодицы. Он хватает ребенка, а затем спрашивает, куда она идет, и заходит вместе с ней в подъезд. Если будет установлено, что мальчику действительно 13 лет, то он избежит уголовной ответственности.

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Полицейские установили личность подростка, его в сопровождении отца доставляли на опрос. Юноша и его родители — граждане РФ, отец работает таксистом, мать — в декретном отпуске, говорил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.