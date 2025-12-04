Макрон предложил ввести мораторий на удары по Украине зимой

Это может быть связано с проблемами отопления на Украине. Ранее местные власти предприняли шаги для максимально возможного сдвига начала отопительного сезона из ‑за дефицита запасов газа. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, органам местного самоуправления были даны рекомендации сократить потребление топлива и отложить включение систем отопления в жилых домах.