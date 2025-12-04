Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песчаная буря размером с гору поглотила шахту с рабочими в австралийской пустыне

Песчаная буря в пустыне Танами в Австралии нарушила работу подземного рудника Ньюмонт в Северных Территориях. The Guardian опубликовал ролик, на котором видно, как шахтёров, возвращающихся в гараж на гольф-карах, окутало плотное оранжевое облако. По словам рабочих, буря была размером со знаменитую местную скалу Улуру.

Источник: Life.ru

«Когда на следующий день вы видите, как что-то приближается из-за горизонта, вы думаете: “Чёрт возьми, эта штука в 10 раз больше той, что мы видели вчера, это безумие”. Ты не знаешь, опасно это или нет, пока оно не приблизится к тебе, ты просто чувствуешь, как песок скрипит на зубах, и у тебя начинает болеть в глазах, потому что он просто летает вокруг», — рассказал один из шахтёров Лаклан Марчант.

Шторм стал вторым подряд за выходные. К середине дня пыль затянула горизонт и окрасила местность в ржаво-коричневые тона. Из-за грозовых разрядов работники укрылись в помещениях, а позже по лагерю прошёл грязевой дождь, оставив толстый слой песка на технике и спецодежде.

По словам специалистов, в засушливых районах Австралии такие бури возникают регулярно: сильные порывы ветра поднимают сухую землю и разносят её по пустыне. Прошедший холодный фронт усилил шторм и принёс более прохладную погоду. Из-за длительной засухи подобные явления становятся частыми. Пыль ухудшает качество воздуха и вымывает ценные элементы из почвы, что со временем ослабляет местные экосистемы.

А ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН рассказал, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает шансы на снежную и холодную зиму в России, несмотря на общий тренд глобального потепления. Именно феномен Эль-Ниньо вызывал аномально тёплые зимы последних двух лет, а нынешний сезон будет более традиционным — с морозами и снегом, особенно к новогодним праздникам.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.