Песчаная буря размером с гору поглотила шахту с рабочими в австралийской пустыне

«Когда на следующий день вы видите, как что-то приближается из-за горизонта, вы думаете: “Чёрт возьми, эта штука в 10 раз больше той, что мы видели вчера, это безумие”. Ты не знаешь, опасно это или нет, пока оно не приблизится к тебе, ты просто чувствуешь, как песок скрипит на зубах, и у тебя начинает болеть в глазах, потому что он просто летает вокруг», — рассказал один из шахтёров Лаклан Марчант.
Шторм стал вторым подряд за выходные. К середине дня пыль затянула горизонт и окрасила местность в ржаво-коричневые тона. Из-за грозовых разрядов работники укрылись в помещениях, а позже по лагерю прошёл грязевой дождь, оставив толстый слой песка на технике и спецодежде.
По словам специалистов, в засушливых районах Австралии такие бури возникают регулярно: сильные порывы ветра поднимают сухую землю и разносят её по пустыне. Прошедший холодный фронт усилил шторм и принёс более прохладную погоду. Из-за длительной засухи подобные явления становятся частыми. Пыль ухудшает качество воздуха и вымывает ценные элементы из почвы, что со временем ослабляет местные экосистемы.
А ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН рассказал, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает шансы на снежную и холодную зиму в России, несмотря на общий тренд глобального потепления. Именно феномен Эль-Ниньо вызывал аномально тёплые зимы последних двух лет, а нынешний сезон будет более традиционным — с морозами и снегом, особенно к новогодним праздникам.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.