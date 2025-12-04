Самолет Москва — Пхукет успешно сел после возгорания двигателя: что известно об инциденте

Самолет, летевший из Москвы на таиландский остров Пхукет, был вынужден экстренно вернуться и совершить посадку в аэропорту вылета «Домодедово» после сигнала о бедствия на борту. На лайнере находились 428 человек, но, к счастью, обошлось без пострадавших, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.