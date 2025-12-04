Самолет Москва — Пхукет успешно сел после возгорания двигателя: что известно об инциденте

Самолет, летевший из Москвы на таиландский остров Пхукет, был вынужден экстренно вернуться и совершить посадку в аэропорту вылета «Домодедово» после сигнала о бедствия на борту. На лайнере находились 428 человек, но, к счастью, обошлось без пострадавших, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Представитель ведомства добавил, что на борту находилось 415 пассажиров и 13 членов экипажа. Расследованием произошедшего займется специальная комиссия Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.
По данным RT, экипаж лайнера включил тревожный код 7700 вскоре после вылета. Этот сигнал указывает на возникновение чрезвычайной ситуации на борту воздушного судна. Позже появилась информация, что причиной ЧП стало возгорание одного из двигателей. Для безопасности посадки лайнеру потребовалось выработать излишки авиатоплива, совершая полет над Московской областью.
Экипаж действовал строго по инструкции, сохраняя штатный режим работы. Паники среди пассажиров во время этой непростой процедуры не наблюдалось, что является заслугой грамотных действий команды.
Этот инцидент напомнил о другом недавнем случае. Ранее самолет, выполнявший рейс Благовещенск-Москва, также подал сигнал бедствия в небе над Сибирью.
Как свидетельствовали данные сервиса Flightradar24, это произошло утром 8 ноября неподалеку от Нижневартовска. Причины того сигнала до сих пор официально не названы, а авиакомпания не давала подробных комментариев.
Отдельная история, связанная с вынужденной посадкой, произошла в Казахстане. Там в городе Актау из-за плохой погоды приземлился турецкий авиалайнер, летевший из Стамбула в Актобе.
После посадки 16 пассажиров, граждан России, отказались покидать борт самолета. К решению этой нестандартной задачи пришлось подключиться сотрудникам Генерального консульства России.
Дипломатам в итоге удалось убедить людей переселиться в гостиницу. Там они будут дожидаться улучшения погодных условий для продолжения своего пути в конечный пункт назначения.