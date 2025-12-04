Ричмонд
Под Волгоградом участника СВО обманули на 120 тысяч рублей

Обвиняемый уже задержан.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию города Волжского обратился брат участника специальной военной операции с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в конце августа 2025 года его брат нанял работника для уборки дачного участка, за что перевел ему 120 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

Однако спустя несколько месяцев нанятый работник не выполнил своих обязательств и перестал выходить на связь. Сотрудники полиции установили личность и задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя.

Задержанный, зная, что наниматель находится в зоне проведения специальной военной операции, решил не выполнять работу и распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».