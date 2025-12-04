Под Волгоградом участника СВО обманули на 120 тысяч рублей

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию города Волжского обратился брат участника специальной военной операции с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в конце августа 2025 года его брат нанял работника для уборки дачного участка, за что перевел ему 120 тыс. рублей в качестве вознаграждения.