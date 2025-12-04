Директор уфимского предприятия потерял более 15 млн рублей в финансовой пирамиде

В Уфе 48-летний руководитель местной компании стал жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчина в течение нескольких месяцев переводил крупные суммы мошенникам, поверив в сомнительные инвестиционные схемы.
Все началось осенью прошлого года, когда мужчина решил вложить свободные деньги в сомнительный проект. В интернете он нашел рекламу торговой площадки и оставил свои контакты. Вскоре ему позвонила женщина, которая представилась успешной трейдером, рассказала о своем богатстве и порекомендовала «проверенного специалиста».
На следующий день с ним связалась помощница этого трейдера. По голосовой связи она провела инструктаж и дала ссылку на поддельную биржевую платформу. Через демонстрацию экрана мошенница полностью управляла действиями жертвы, помогая зарегистрироваться и внести первый взнос. После нескольких операций на счету появилась небольшая прибыль, что убедило мужчину в надежности проекта.
Желая увеличить доход, уфимец, следуя «рекомендациям», взял кредит на 5 миллионов рублей, добавил столько же из собственных сбережений и внес всю сумму на инвестиционный счет. Однако при попытке вывести средства оказалось, что счет заблокирован. Для разблокировки аферисты заставили его заплатить «налог», но деньги так и не вернулись.
Затем мошенники предложили привлечь знакомых, на которых якобы оформят выплаты. Под этим предлогом мужчина уговорил друзей и родственников взять кредиты и перевести ему еще 5 миллионов рублей, которые также ушли в «инвестиции». Вскоре аккаунты «трейдеров» перестали отвечать, а доступ к платформе и деньгам был потерян. Осознав, что стал жертвой обмана, директор предприятия обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба превышает 15 миллионов рублей.
