Директор уфимского предприятия потерял более 15 млн рублей в финансовой пирамиде

Затем мошенники предложили привлечь знакомых, на которых якобы оформят выплаты. Под этим предлогом мужчина уговорил друзей и родственников взять кредиты и перевести ему еще 5 миллионов рублей, которые также ушли в «инвестиции». Вскоре аккаунты «трейдеров» перестали отвечать, а доступ к платформе и деньгам был потерян. Осознав, что стал жертвой обмана, директор предприятия обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба превышает 15 миллионов рублей.