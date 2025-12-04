В Воронеже задержали известного адвоката Сергея Жеребятьева

По неофициальной информации, региональное управление Следственного комитета России может вменять адвокату покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Официально в ведомстве пока не сообщали о возбуждении дела. Один из источников «Ъ-Черноземье» говорит, что адвокат мог получить 3 млн руб. от клиента под предлогом передачи сотрудникам правоохранительных органов за совершение определенных процессуальных действий, принятие которых он обеспечить не мог. Сегодня, 4 декабря, Ленинский райсуд Воронежа изберет господину Жеребятьеву меру пресечения.