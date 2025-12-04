В Екатеринбурге возбуждено дело из-за домогательства подростка к ребенку

По информации «4 канала», мальчику сейчас 13 лет, девочке — 10 лет. Он преследовал ее, когда она собиралась зайти в дом с детской площадки. На записи с камеры у подъезда видно, как сначала он спросил ее, идет ли она домой — девочка ответила, что идет к бабушке. Затем он прижался к ребенку, а потом следом вошел в подъезд.