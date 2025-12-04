Гендиректор пермской компании заплатит штраф за сокрытие от налогов 9 млн рублей

Суд признал достаточными собранные доказательства для вынесения приговора гендиректору коммерческой организации в Перми. Его признали виновным в сокрытии средств от уплаты налогов на сумму более 9 млн руб.
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю установил, что обвиняемый в преступлении в период с сентября 2023 года по июль 2024 года расходовал принадлежащие компании средства для уплаты налогов по своему усмотрению. Он заведомо знал об имеющейся налоговой задолженности организации.
Основным видом деятельности компании является оказание информационных и телекоммуникационных услуг.
В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого. Судебным решением ему назначено наказание в виде штрафа.
Согласно предъявленной уголовной статье, штраф составляет от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет.