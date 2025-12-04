Гендиректор пермской компании заплатит штраф за сокрытие от налогов 9 млн рублей

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю установил, что обвиняемый в преступлении в период с сентября 2023 года по июль 2024 года расходовал принадлежащие компании средства для уплаты налогов по своему усмотрению. Он заведомо знал об имеющейся налоговой задолженности организации.