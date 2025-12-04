Ричмонд
Московский суд отправил омича на 12 лет в колонию за убийство в депо

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

В Москве суд вынес решение по уголовному делу омича, обвинявшегося в убийства и покушении на убийство нескольких человек. Инцидент произошел в мае этого года.

Мужчина в итоге признан виновным. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что житель Омска совершил убийство в вагонном депо «Москва-3».

«Судом установлено, что в мае 2025 года в раздевалке пассажирского вагонного депо Москва-3 в ходе распития спиртных напитков на почве возникшего конфликта токарь нанес не менее шести ножевых ранений другому работнику депо, от которых последний скончался», — уточнило ведомство.

Также жертвой еще одного нападения едва не стал сотрудник охраны депо, он получил ножевое ранение в голову. Но своевременная помощь медиков его спасла.

Подчеркивается, что суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал подсудимого виновным по всем предъявленным обвинениям, назначив ему де реальный срок наказание в 12 лет в колонии строгого режима.

Ранее мы писали о задержании подозреваемого в убийстве пенсионера в Ленинском округе Омска.