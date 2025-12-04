Московский суд отправил омича на 12 лет в колонию за убийство в депо

«Судом установлено, что в мае 2025 года в раздевалке пассажирского вагонного депо Москва-3 в ходе распития спиртных напитков на почве возникшего конфликта токарь нанес не менее шести ножевых ранений другому работнику депо, от которых последний скончался», — уточнило ведомство.