Московский суд отправил омича на 12 лет в колонию за убийство в депо

В Москве суд вынес решение по уголовному делу омича, обвинявшегося в убийства и покушении на убийство нескольких человек. Инцидент произошел в мае этого года.
Мужчина в итоге признан виновным. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что житель Омска совершил убийство в вагонном депо «Москва-3».
«Судом установлено, что в мае 2025 года в раздевалке пассажирского вагонного депо Москва-3 в ходе распития спиртных напитков на почве возникшего конфликта токарь нанес не менее шести ножевых ранений другому работнику депо, от которых последний скончался», — уточнило ведомство.
Также жертвой еще одного нападения едва не стал сотрудник охраны депо, он получил ножевое ранение в голову. Но своевременная помощь медиков его спасла.
Подчеркивается, что суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал подсудимого виновным по всем предъявленным обвинениям, назначив ему де реальный срок наказание в 12 лет в колонии строгого режима.
Ранее мы писали о задержании подозреваемого в убийстве пенсионера в Ленинском округе Омска.