Верховный суд решит судьбу дела экс-мэра Сочи Копайгородского 8 декабря

Следствие обвиняет Копайгородского в получении взяток и растрате более 248 млн рублей через супругу в период 2022—2024 годов, а также в хищении земельных участков и легализации преступных доходов с помощью приобретения недвижимости. Защита утверждает, что процесс может пройти в московском регионе.