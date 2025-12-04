Верховный суд решит судьбу дела экс-мэра Сочи Копайгородского 8 декабря

Следствие требует передать дело в московский суд, однако окончательное решение суда пока неизвестно, сообщили адвокаты обвиняемых. Информация об этом поступила от адвоката Елизаветы Меткиной, представляющей интересы подсудимых, пишет «ТАСС».
Следствие обвиняет Копайгородского в получении взяток и растрате более 248 млн рублей через супругу в период 2022—2024 годов, а также в хищении земельных участков и легализации преступных доходов с помощью приобретения недвижимости. Защита утверждает, что процесс может пройти в московском регионе.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск в Хостинский районный суд Сочи о конфискации имущества семьи Копайгородских общей стоимостью около 1,6 млрд рублей. В список активов входят 77 объектов недвижимости в нескольких регионах России, автомобили и предметы роскоши.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что супруги Копайгородские были задержаны осенью 2024 года, в их домах прошли обыски и наложены обеспечительные меры на имущество и счета.