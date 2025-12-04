Ричмонд
Верховный суд решит судьбу дела экс-мэра Сочи Копайгородского 8 декабря

Верховный суд России 8 декабря рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о подсудности уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины.

Источник: t.me/moscowcourts

Следствие требует передать дело в московский суд, однако окончательное решение суда пока неизвестно, сообщили адвокаты обвиняемых. Информация об этом поступила от адвоката Елизаветы Меткиной, представляющей интересы подсудимых, пишет «ТАСС».

Следствие обвиняет Копайгородского в получении взяток и растрате более 248 млн рублей через супругу в период 2022—2024 годов, а также в хищении земельных участков и легализации преступных доходов с помощью приобретения недвижимости. Защита утверждает, что процесс может пройти в московском регионе.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск в Хостинский районный суд Сочи о конфискации имущества семьи Копайгородских общей стоимостью около 1,6 млрд рублей. В список активов входят 77 объектов недвижимости в нескольких регионах России, автомобили и предметы роскоши.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что супруги Копайгородские были задержаны осенью 2024 года, в их домах прошли обыски и наложены обеспечительные меры на имущество и счета.