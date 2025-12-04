Ричмонд
В Бобруйске девятиклассница может сесть в тюрьму на 20 лет из-за двух недель подработки

В Бобруйске девятиклассница может сесть в тюрьму на 20 лет за две недели работы.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске девятиклассница может сесть в тюрьму на 20 лет за две недели работы. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники бобруйского наркоконтроля вышли на двух девочек 13 и 14 лет. Младшая из них была задержана с поличным при выполнении очередного задания. Предложение о преступном заработке восьмиклассница нашла в интернете.

После того, как несовершеннолетняя прошла обучение, она «трудоустроилась» оптово-розничным курьером. Она забирала крупные партии «товара», фасовала, а затем распространялась через закладки по Бобруйску.

В МВД отметили, что при восьмикласснице и в тайниках был найден и изъят опасный психотроп.

«Также в телефоне девочки нашли переписку с 9-классницей, которую задержали через пару часов. Они успели проработать на наркомаркет около двух недель», — сообщили в ведомстве.

В отношении девятиклассницы было заведено уголовное дело за наркосбыт. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Младшая школьница в течение года будет находиться на индивидуальном профилактическом учете. Кроме того, ее родители будут привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери.

