В Бобруйске девятиклассница может сесть в тюрьму на 20 лет из-за двух недель подработки

В отношении девятиклассницы было заведено уголовное дело за наркосбыт. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Младшая школьница в течение года будет находиться на индивидуальном профилактическом учете. Кроме того, ее родители будут привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери.