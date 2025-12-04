У бывшего самарского чиновника изымут два земельных участка

Евгений Макридин работал главным инженером совхоза «Чагринский», директором ПКП «Техсервис», начальником отдела, заместителем, а затем первым заместителем главы Волжского района. С 2011 года был заместитель главы муниципального района Хворостянский Самарской области. С июля 2015 года — глава Красноармейского района Самарской области. С марта 2017 года Евгений Макридин руководил Волжским районом Самарской области, 20 октября 2023 ушел в отставку досрочно. В феврале 2024 года был избран главой Кошкинского района, 31 июля того же года он досрочно покинул пост.