Девочек-подростков задержали в Бобруйске за сбыт наркотиков

В ходе следственных действий сотрудники по борьбе с наркоторговлей вышли на двух бобруйских школьниц, одной из них 13 лет, вторая на год старше. 13-летнюю девочку правоохранители задержали с поличным, когда она выполняла очередное задание.
Восьмиклассница нашла в интернете предложение о заработке и откликнулась на него. После предварительного обучения девочку «трудоустроили». Об этом рассказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Вадим Боложко.
В ее обязанности входило забирать крупные партии наркотических средств, расфасовывать их на дозы и распространять закладки на территории Бобруйска. Во время задержания при 13-летней девочке, а также в тайниках милиционеры обнаружили и изъяли особо опасное психотропное вещество 4-СМС, уточнил Боложко.
Позже в телефоне восьмиклассницы сотрудники правоохранительных органов обнаружили переписку с «подельницей» — ученицей 9-го класса. Уточняется, что она также задержана.
В отношении старшей из сообщниц возбуждено уголовное дело за наркосбыт, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
«Младшая в течение года будет находиться на индивидуальном профилактическом учете. Ее родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери», — сообщил Боложко.
Уточняется, что несовершеннолетние девочки успели до задержания поработать оптово-розничными курьерами наркомаркета около двух недель.
Правоохранители призвали взрослых чаще интересоваться увлечениями своих детей и кругом их общения, в том числе в интернете.