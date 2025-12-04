«Газель» влетела в мотоблок в Большеболдинском районе: погибли два человека

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области. ДТП случилось 3 декабря около 16:30 на улице Балашова, недалеко от дома № 113. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «ГАЗель» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди мотоблоком марки «Силач».
Как предполагают инспекторы, молодой человек мог отвлечься на мобильный телефон, что и стало причиной аварии. В результате столкновения скончались находившиеся на мотоблоке 60-летний мужчина, управлявший техникой, и его 30-летняя пассажирка. Оба от полученных травм погибли на месте происшествия. Обстоятельства этой аварии уточняются.
