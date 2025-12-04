В Волгоградской области «Лада» вылетела с трассы и перевернулась

Серьезная авария с участием «Лады» произошла в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 09:35 на втором километре дороги, ведущей к станице Нехаевской, женщина по неустановленной причине потеряла управление. Легковушка съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.