В Волгоградской области «Лада» вылетела с трассы и перевернулась

Серьезная авария с участием «Лады» произошла в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 09:35 на втором километре дороги, ведущей к станице Нехаевской, женщина по неустановленной причине потеряла управление. Легковушка съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилистка получила травмы. Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все точные причины и обстоятельства случившегося. Волгоградцам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными за рулем, особенно в утренние часы.