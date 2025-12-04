Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области «Лада» вылетела с трассы и перевернулась

Женщина-водитель попала в больницу.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезная авария с участием «Лады» произошла в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, около 09:35 на втором километре дороги, ведущей к станице Нехаевской, женщина по неустановленной причине потеряла управление. Легковушка съехала с проезжей части в кювет и опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилистка получила травмы. Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все точные причины и обстоятельства случившегося. Волгоградцам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными за рулем, особенно в утренние часы.