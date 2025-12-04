Ричмонд
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-налоговому инспектору за взятку в 150 тысяч

В Екатеринбурге экс-налоговый инспектор получил взятку в 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге бывшего налогового инспектора признали виновным в получении взятки в 150 тысяч рублей. По версии следствия, 34-летний местный житель работал в одной из межрайонных инспекций ФНС России.

С 2019 по 2023 годы он выявлял торговцев, работавших без регистрации и не состоявших на налоговом учете. Кроме этого, продажу такие индивидуальные предприниматели осуществляли без кассового аппарата.

Экс-инспектор разъяснял торговцам, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность, после чего предлагал «договориться» и платить ему каждый месяц от 2 до 3 тысяч рублей.

— Торговцы соглашались и перечисляли обвиняемому деньги. В общей сложности, ему было передано взяток на сумму более 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, преступника выявили сотрудники УВМД России по Екатеринбургу. Материалы дела сыщики передали сотрудникам регионального Следственного комитета, которые и завершили расследование.

Бывшего налогового инспектора признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за незаконное бездействие». Его оштрафовали на 3 миллиона рублей и запретили занимать должности в органах налоговой службы на 5 лет.