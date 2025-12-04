Бастрыкин взял на контроль дело о гибели школьницы из Ростова в бассейне

В Следственный комитет обратилась местная жительница, которая недовольна тем, как идет расследование гибели ее дочери. Происшествие случилось в июне 2025 года, когда школьница отмечала день рождения в развлекательном заведении, упала в бассейн без защитного ограждения и погибла из-за отсутствия спасателей и медиков на месте. К ответственности так никого и не привлекли.