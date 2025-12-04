Матери троих детей грозит 10 лет лишения свободы за мошенничество

В Минусинске мать троих детей обвинили в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Как рассказали в ведомстве, 30-летняя мать троих детей искала подработку в октябре 2025 года. Она нашла объявление, в котором предлагалась неплохая подработка — 5−7 тысяч рублей в день за 3−4 часа работы. Женщина связалась по контактам из объявления. Ей сказали, что нужно ездить по адресам на такси и забирать наличные у клиентов, а затем переводить деньги на карты.
Женщина согласилась и получила заказ приехать к 85-летней пенсионерке, которую мошенники заставили отдать 2 млн рублей. Однако таких денег у нее не было. Она собрала лишь 200 тысяч рублей. За наличкой приехала многодетная мать. Она забрала деньги пенсионерки, зная, что участвует в преступной схеме.
Женщина приехала в магазин. Попытки перевести деньги не удавались. На старом телефоне не открывались нужные приложения. Куратор приказал купить новый мобильник и оставить себе 5 тысяч в качестве зарплаты. Вскоре женщину задержали, имущество арестовали.
Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование завершено.
Ранее в Красноярске задержали пособника мошенников, укравшего 650 тысяч рублей.