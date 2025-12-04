Матери троих детей грозит 10 лет лишения свободы за мошенничество

Как рассказали в ведомстве, 30-летняя мать троих детей искала подработку в октябре 2025 года. Она нашла объявление, в котором предлагалась неплохая подработка — 5−7 тысяч рублей в день за 3−4 часа работы. Женщина связалась по контактам из объявления. Ей сказали, что нужно ездить по адресам на такси и забирать наличные у клиентов, а затем переводить деньги на карты.