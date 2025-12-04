Ричмонд
В Тюменской области собака напала на 5-летнего ребенка

Суд обязал администрацию Нижнетавдинского района (Тюменская область) выплатить 200 тысяч рублей пятилетней девочке, которую покусала собака. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления прокуратуры.

Бездомная собака напала на ребенка осенью 2024 года.

«Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в суд с иском о взыскании с администрации Нижнетавдинского района компенсации морального вреда. Заявленные требования удовлетворены, суд взыскал 200 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

В ходе разбирательств установлено, что в октябре 2024 года пятилетняя девочка вместе со своим старшим братом отправилась в магазин в селе Нижняя Тавда. У входа в торговую точку на ребенка набросилась бездомная собака и укусила ее за шею, лицо. Пострадавшую с глубокими ранами доставили в больницу. Несовершеннолетней экстренно провели операцию, затем около месяца она провела в стационаре. Оставшиеся на лице ребенка шрамы, как отмечено в материалах проверки, требуют дальнейшего медицинского вмешательства и причиняют девочке нравственные страдания.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Ишима заплатят родителям ребенка, которого покусала бродячая собака. Размер компенсации составит 25 тысяч рублей.