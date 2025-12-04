В Тюменской области собака напала на 5-летнего ребенка

В ходе разбирательств установлено, что в октябре 2024 года пятилетняя девочка вместе со своим старшим братом отправилась в магазин в селе Нижняя Тавда. У входа в торговую точку на ребенка набросилась бездомная собака и укусила ее за шею, лицо. Пострадавшую с глубокими ранами доставили в больницу. Несовершеннолетней экстренно провели операцию, затем около месяца она провела в стационаре. Оставшиеся на лице ребенка шрамы, как отмечено в материалах проверки, требуют дальнейшего медицинского вмешательства и причиняют девочке нравственные страдания.