«Casus belli»: Медведев выступил с грозным предупреждением Европе

«Если обезумевший Евросоюз попытается всë-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — заявил Медведев. Сделал он это в своем канале в мессенджере MAX.