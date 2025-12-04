«Casus belli»: Медведев выступил с грозным предупреждением Европе

Репарации будут выплачены поверженными врагами России, заявил Медведев.
Попытка Евросоюза использовать замороженные в Бельгии российские активы будет являться casus belli (формальным поводом для объявления войны). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если обезумевший Евросоюз попытается всë-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — заявил Медведев. Сделал он это в своем канале в мессенджере MAX.
Помимо этого зампред Совбеза РФ отметил, что возврат этих средств будет осуществляться не через суд, а выплатой репараций. И делать это будут в натуральной форме «поверженные враги России».
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявлял, что Москва намерена добиваться возвращения замороженных активов с помощью международно-правовых механизмов. На саммите ЕС в Брюсселе участники не смогли согласовать схему использования российских средств, при этом Бельгия, где блокированы суверенные активы РФ на сумму около 210 млрд евро, выражала опасения из-за возможных ответных шагов, о которых ранее предупреждала официальный представитель МИД Мария Захарова.