Экс-директора челябинского Парка Гагарина Нургазинова отпустили из СИЗО домой

Нургазинов был задержан в начале октября и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с января 2023 года по июнь 2024 года он поручил подписать контракт на поставку аттракционов с ООО «Отдых» на сумму свыше 86 млн рублей. Деньги в сумме 400 млн рублей были выделены в качестве субсидии.