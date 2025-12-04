Экс-директора челябинского Парка Гагарина Нургазинова отпустили из СИЗО домой

Жазита Нургазинова выпустили из изолятора.
Центральный райсуд Челябинска смягчил меру пресечения бывшему директору ЦПКиО им. Гагарина — Жазиту Нургазинову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. По данным URA.RU, экс-менеджера отпустили из СИЗО под домашний арест.
«Продлевать срок в СИЗО Нургазинову не стали. До 3 февраля он будет находиться под домашним арестом. При этом, в случае нарушения наложенных судом ограничений — его вернут в изолятор», — рассказал URA.RU источник с судебной системе.
Нургазинов находился в СИЗО с 10 октября. Его адвокат оспорил это решение.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию.
Нургазинов был задержан в начале октября и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с января 2023 года по июнь 2024 года он поручил подписать контракт на поставку аттракционов с ООО «Отдых» на сумму свыше 86 млн рублей. Деньги в сумме 400 млн рублей были выделены в качестве субсидии.
При этом, как считает следствие, Нургазинов знал, что скоро эти аттракционы будут демонтированы в рамках реконструкции парка. Но все равно подписал и оплатил контракт, нанеся тем самым значительный ущерб бюджету Челябинска.