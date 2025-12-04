Ричмонд
Жители Индии провели ритуал почитания Путина. Видео

В городе Варанси Индии жители провели ритуал почитания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

Жители провели ритуал в преддверии визита Владимира Путина в Индию.

В городе Варанси Индии жители провели ритуал почитания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«Жители Варанаси провели ритуал почитания Путина», — пишет RT на русском, публикуя видеоролик. Церемонию жители провели в связи со скорым визитом президента России в Индию. Обряд называется Аарти. Его проводят, как поклонение уважаемому человеку.

Официальный визит Владимира Путина в Индию пройдет 4−5 декабря. В рамках встречи президент России встретится с премьер-министром Индии.