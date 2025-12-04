Ричмонд
В Тюмени из-за порыва теплотрассы под машиной провалился асфальт

В Тюмени из-за коммунальной аварии на улице Первомайской под автомобилем Daewoo Matiz провалился асфальт. Об этом сообщили подписчики telegram-канала «ЧС Тюмень».

Специалисты пытаются устранить последствия аварии (архивное фото).

«Из-за порыва на Первомайской. Под асфальт ушел автомобиль», — указано в публикации.

По словам местных жителей, из-за аварии без тепла остались жители близлежащих домов. Комментарий УСТЭК ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за ЧП на инженерных сетях, произошедшего 30 ноября, без отопления остались 87 домов.