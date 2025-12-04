Экс-спикера нижегородской думы Олега Лавричева доставили в суд для приговора

Напомним, Лавричев был арестован в апреле прошлого года по обвинению в растрате. Впоследствии в деле появились дополнительные эпизоды, после чего он досрочно сложил депутатские полномочия. Следствие инкриминирует экс-спикеру растрату, мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем. Суммарный ущерб, причиненный действиями фигуранта, оценивается более чем в 60 млн рублей.