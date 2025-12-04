Экс-спикера нижегородской думы Олега Лавричева доставили в суд для приговора

Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород». Лавричев сказал журналистам, что вину не признает, рассчитывает на оправдательный приговор.
Напомним, Лавричев был арестован в апреле прошлого года по обвинению в растрате. Впоследствии в деле появились дополнительные эпизоды, после чего он досрочно сложил депутатские полномочия. Следствие инкриминирует экс-спикеру растрату, мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем. Суммарный ущерб, причиненный действиями фигуранта, оценивается более чем в 60 млн рублей.
По делу также проходит бывшая руководитель юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова. Она признала свою вину. Гособвинитель запросил для нее условное наказание, а для Лавричева — 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.