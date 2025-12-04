Обман на 4,5 млн — в Севастополе задержали земельного афериста

По данным правоохранителей, 49-летний мужчина попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и придумал беспроигрышную, по его мнению, схему. Он разместил в интернете объявление о помощи в приобретении земельных участков и стал ждать клиентов.
«В течение 2024 года к нему за помощью обратились шестеро его знакомых. Получив от них в общей сложности около 4,5 миллионов рублей, мужчина стал показывать разные земельные участки в Нахимовском и Ленинском районах, которые в действительности не значились на кадастровой карте города», — проинформировали в МВД.
Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в интернете, сам все заполнил, а для убедительности «состарил» бумагу. Своим жертвам он сообщал, что имеет необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность.
«Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали положительного итога, который должен был наступить уже в течение года. Но вместо этого подозреваемый забирал средства, тратил их на личные нужды и вскоре перестал выходить на связь», — констатировали в ведомстве.
Обман раскрылся, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в профильном департаменте. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.