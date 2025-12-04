Обман на 4,5 млн — в Севастополе задержали земельного афериста

«В течение 2024 года к нему за помощью обратились шестеро его знакомых. Получив от них в общей сложности около 4,5 миллионов рублей, мужчина стал показывать разные земельные участки в Нахимовском и Ленинском районах, которые в действительности не значились на кадастровой карте города», — проинформировали в МВД.