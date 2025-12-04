Минобороны заплатит семьям за крушение Су-34 на дом в Ейске

инобороны обязали отвечать субсидиарно за причиненный ущерб, если у военной структуры, которой принадлежал самолет, не окажется средств на компенсацию, пишет издание «Ъ».
Напомним, три года назад самолет Су-34 врезался в девятиэтажный жилой дом в Ейске, что привело к гибели 16 человек, включая пожилую женщину, чья семья и выступила истцом по этому делу.
Ранее суд первой инстанции признавал виновной лишь воинскую часть, которой принадлежал самолет, но теперь Минобороны признано главным распорядителем бюджета и ответственным за обязательства подведомственных организаций.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Ейске 17 октября в жилом квартале разбился военный самолет Су-34. При взлете загорелся двигатель, боевое воздушное судно потерпело крушение, упав рядом с девятиэтажным домом.