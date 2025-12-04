В СК намерены возбудить уголовные дела против пяти судей из Ростова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представления в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о возбуждении уголовных дел против пяти бывших и действующих судей Советского районного суда Ростова-на-Дону. Как сообщается на сайте ВККС, заседание коллегии, на котором будет рассмотрен этот вопрос, запланировано на 8 декабря.
В списке значатся Елена Коблева, Олег Батальщиков, Артур Маслов, Эльмира Пономарева и Наталия Цмакалова. Некоторые из них подозреваются в причастности к получению взяток, количество эпизодов варьируется от двух до семи. Рассматриваются факты и иных нарушений закона.
Заседание пройдёт в формате ВКС. Ранее стало известно, что полномочия двух судей прекратили после заседания ККС донского региона.