В СК намерены возбудить уголовные дела против пяти судей из Ростова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представления в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о возбуждении уголовных дел против пяти бывших и действующих судей Советского районного суда Ростова-на-Дону. Как сообщается на сайте ВККС, заседание коллегии, на котором будет рассмотрен этот вопрос, запланировано на 8 декабря.