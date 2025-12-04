В Приангарье администратор базы отдыха ответит в суде за смерть мужчины на водохранилище

IrkutskMedia, 4 декабря. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении администратора базы отдыха. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, по версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый, являясь администратором базы отдыха, расположенной вблизи поселка Железнодорожный, предоставил в прокат троим отдыхающим катамаран для плавания по акватории залива Межница Усть-Илимского водохранилища. Работник, нарушив свои обязанности, не обеспечил спасательными жилетами двоих взрослых и одного ребенка и допустил их к использованию плавательного средства. Кроме того, мужчина не разъяснил гражданам о запрете купания во время плавания, не провел инструктаж по правилам поведения на воде, а также не осуществлял наблюдение за маломерным судном в ходе его использования.
В результате чего 41-летний потерпевший утонул в акватории залива, спасая своего 13-летнего сына, упавшего в воду с взятого в прокат катамарана.
Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.
