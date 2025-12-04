В Приангарье администратор базы отдыха ответит в суде за смерть мужчины на водохранилище

Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, по версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый, являясь администратором базы отдыха, расположенной вблизи поселка Железнодорожный, предоставил в прокат троим отдыхающим катамаран для плавания по акватории залива Межница Усть-Илимского водохранилища. Работник, нарушив свои обязанности, не обеспечил спасательными жилетами двоих взрослых и одного ребенка и допустил их к использованию плавательного средства. Кроме того, мужчина не разъяснил гражданам о запрете купания во время плавания, не провел инструктаж по правилам поведения на воде, а также не осуществлял наблюдение за маломерным судном в ходе его использования.