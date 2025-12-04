В уфимских школах подорожали завтраки и обеды для младшеклассников

В постановлении также указано, что если классы переводят на дистанционное обучение или объявляют дополнительные каникулы из-за вспышки заболеваемости, то средства, сэкономленные на питании, следует направить на улучшение качества или увеличение количества бесплатных приемов пищи для учеников начальной школы.