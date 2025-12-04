Ричмонд
В уфимских школах подорожали завтраки и обеды для младшеклассников

Мэр Уфы подписал постановление о новых ценах на школьное питание.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы ввела новые расценки на питание в школах города. Соответствующее постановление утвердил мэр Ратмир Мавлиев 2 декабря.

Согласно документу, для учеников 1−4 классов теперь установлен следующий минимальный порог стоимости: завтрак — 71 рубль 09 копеек, обед — 79 рублей 73 копейки, полдник — 45 рублей. При этом тарифы на питание для школьников 5−11 классов остались прежними: завтрак от 60 рублей, обед от 70 рублей, полдник от 45 рублей.

В постановлении также указано, что если классы переводят на дистанционное обучение или объявляют дополнительные каникулы из-за вспышки заболеваемости, то средства, сэкономленные на питании, следует направить на улучшение качества или увеличение количества бесплатных приемов пищи для учеников начальной школы.

