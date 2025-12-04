Около десяти машин получили повреждения из-за провисших проводов на проспекте 60-летия Октября

У всех автомобилей заметные повреждения — какие-то машины потеряли зеркала заднего вида, у других есть дефекты на бамперах, капотах и ветровых стеклах. Инспекторы ГАИ оформили случившееся как разные ДТП. Провода с дороги убрала аварийная бригада МУПа. Предполагается, что такой утренний подарок хабаровчанам сделал шофер какой-то крупногабаритной машины, которая задела провода и сорвала их с креплений. Если виновного не найдут, пострадавшие направят претензии собственникам троллейбусной линии.