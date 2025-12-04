Около десяти машин получили повреждения из-за провисших проводов на проспекте 60-летия Октября

В четверг утром на проспекте 60-летия Октября о провисшие провода троллейбусной линии повредились около десяти проезжавших здесь автомобилей. Некоторые водители уехали и не стали оформлять аварию из-за незначительности повреждений, а другие зафиксировали существенные убытки.
Первым потерпевшим стал шофер грузовика, который ехал в сторону Южного микрорайона. Мужчина объяснил, что толком не успел среагировать на нетипичную помеху для движения.
«Он висел уже, и я зацепил его. Там три минуты — одна, три минуты — еще одна. Все по очереди, пока не поставили знак. Знак раскатали — поставили покрышку», — рассказал один из пострадавших.
Двигавшийся следом автофургон, зацепив провод, еще больше стянул его с креплений. Когда в эту ловушку попал следующий водитель, часть контактной сети уже лежала на асфальте.
У всех автомобилей заметные повреждения — какие-то машины потеряли зеркала заднего вида, у других есть дефекты на бамперах, капотах и ветровых стеклах. Инспекторы ГАИ оформили случившееся как разные ДТП. Провода с дороги убрала аварийная бригада МУПа. Предполагается, что такой утренний подарок хабаровчанам сделал шофер какой-то крупногабаритной машины, которая задела провода и сорвала их с креплений. Если виновного не найдут, пострадавшие направят претензии собственникам троллейбусной линии.