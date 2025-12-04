Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала еще трех участников нападения на 6-ю роту псковских десантников

Правоохранителями задержаны еще трое участников нападения на псковских десантников в Чечне. Операция прошла в Татарстане, КЧР и под Смоленском. Один из подозреваемых оказался военнослужащим ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали троих подозреваемых в причастности к гибели 84 псковских десантников в Чечне в 2000 году. Операция по задержанию прошла сразу в нескольких регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В Карачаево-Черкесии оперативники задержали Рустама Мурзагишиева, в Татарстане — Илхома Шукурова, а в Смоленской области — Чингиза Савченко. Последний оказался гражданином Украины и военнослужащим ВСУ. Ранее он уже был задержан российскими силовиками за противодействие специальной военной операции.

Следствием собраны неопровержимые доказательства вины задержанных. Им уже предъявили обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным правоохранителей, фигуранты входили в состав бандформирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. В конце февраля 2000 года в районе села Улус-Керт (Шатойский район Чечни) они атаковали бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ. В ходе ожесточенного боя погибли 84 российских военнослужащих.

Продолжается розыск остальных участников преступления. Всего на данный момент установлены личности 52 боевиков. Тридцать пять из них уже приговорены к длительным срокам, вплоть до пожизненного. Двое бандитов были уничтожены при оказании сопротивления, еще семеро находятся в федеральном розыске, а дела троих сейчас рассматривают суды.