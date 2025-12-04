ФСБ задержала еще трех участников нападения на 6-ю роту псковских десантников

В Карачаево-Черкесии оперативники задержали Рустама Мурзагишиева, в Татарстане — Илхома Шукурова, а в Смоленской области — Чингиза Савченко. Последний оказался гражданином Украины и военнослужащим ВСУ. Ранее он уже был задержан российскими силовиками за противодействие специальной военной операции.
Следствием собраны неопровержимые доказательства вины задержанных. Им уже предъявили обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
По данным правоохранителей, фигуранты входили в состав бандформирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. В конце февраля 2000 года в районе села Улус-Керт (Шатойский район Чечни) они атаковали бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ. В ходе ожесточенного боя погибли 84 российских военнослужащих.
Продолжается розыск остальных участников преступления. Всего на данный момент установлены личности 52 боевиков. Тридцать пять из них уже приговорены к длительным срокам, вплоть до пожизненного. Двое бандитов были уничтожены при оказании сопротивления, еще семеро находятся в федеральном розыске, а дела троих сейчас рассматривают суды.