В Новосибирске ребенок жестоко избил собаку в подъезде

По словам жильцов, инцидент произошёл во 2 подъезде дома 66/5. На кадрах видно, как мальчик выходит из лифта и начинает наносить удары по животному. Очевидцы призвали родителей мальчика или хозяев собаки принять меры и либо обеспечить питомцу должный уход, либо передать его в добрые руки.