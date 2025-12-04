Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ребенок жестоко избил собаку в подъезде

Жильцы дома на улице Фадеева засняли, как мальчик пинает беззащитное животное.

Источник: Комсомольская правда

В одном из подъездов дома на улице Фадеева в Новосибирске произошёл жестокий случай: ребенок вышел из лифта и начал сильно пинать собаку. Видео с инцидентом было опубликовано очевидцами в паблике «Новосибирск с огоньком».

По словам жильцов, инцидент произошёл во 2 подъезде дома 66/5. На кадрах видно, как мальчик выходит из лифта и начинает наносить удары по животному. Очевидцы призвали родителей мальчика или хозяев собаки принять меры и либо обеспечить питомцу должный уход, либо передать его в добрые руки.

Жильцы надеются привлечь внимание к ситуации, чтобы предотвратить подобные случаи.