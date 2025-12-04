В Новосибирске ребенок жестоко избил собаку в подъезде

В одном из подъездов дома на улице Фадеева в Новосибирске произошёл жестокий случай: ребенок вышел из лифта и начал сильно пинать собаку. Видео с инцидентом было опубликовано очевидцами в паблике «Новосибирск с огоньком».
По словам жильцов, инцидент произошёл во 2 подъезде дома 66/5. На кадрах видно, как мальчик выходит из лифта и начинает наносить удары по животному. Очевидцы призвали родителей мальчика или хозяев собаки принять меры и либо обеспечить питомцу должный уход, либо передать его в добрые руки.
Жильцы надеются привлечь внимание к ситуации, чтобы предотвратить подобные случаи.