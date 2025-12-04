В центре Екатеринбурга из-за ДТП на полтора часа встали трамваи

Напомним, что вечером 3 декабря в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на Чусовском тракте иномарка сбила 83-летнюю пенсионерку. Уточняется, что женщина шла по краю дороги навстречу потоку машин, хотя рядом была обочина. От полученных травм она скончалась на месте.