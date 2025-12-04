Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Екатеринбурга из-за ДТП на полтора часа встали трамваи

В центре Екатеринбурга из-за ДТП встало движение трамваев.

Источник: Комсомольская правда

Утром 4 декабря в центре Екатеринбурга на улице 8 Марта трамвай столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Из-за ДТП в центре встало движение трамваев.

— Движение в сторону Ботаники открыли примерно через 40 минут, но в сторону центра трамваи стояли полтора часа, — сообщил telegram-канал.

Мы запросили комментарий в Госавтоинспекции, публикация обновится как только он поступит.

Напомним, что вечером 3 декабря в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на Чусовском тракте иномарка сбила 83-летнюю пенсионерку. Уточняется, что женщина шла по краю дороги навстречу потоку машин, хотя рядом была обочина. От полученных травм она скончалась на месте.