В центре Екатеринбурга из-за ДТП на полтора часа встали трамваи

Утром 4 декабря в центре Екатеринбурга на улице 8 Марта трамвай столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Из-за ДТП в центре встало движение трамваев.
— Движение в сторону Ботаники открыли примерно через 40 минут, но в сторону центра трамваи стояли полтора часа, — сообщил telegram-канал.
Мы запросили комментарий в Госавтоинспекции, публикация обновится как только он поступит.
Напомним, что вечером 3 декабря в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на Чусовском тракте иномарка сбила 83-летнюю пенсионерку. Уточняется, что женщина шла по краю дороги навстречу потоку машин, хотя рядом была обочина. От полученных травм она скончалась на месте.