В Омске мошенница обманула двух студентов на миллион рублей через NFT

18-летний студент колледжа рассказал полиции, что познакомился с Марией онлайн. Девушка уверяла, что зарабатывает на перепродаже цифровых картинок. Парень поверил ей и сначала отправил 8 тысяч рублей. После нескольких «сделок» на его счёте появились 9 тысяч прибыли, но вывести их он не смог — ему сообщили о неких проблемах и попросили оплатить верификацию. Потом последовали переводы «за хранение средств», «комиссию», «услуги курьера» и другие платежи. Всего омич перечислил мошенникам 243 тысячи рублей. После этого Мария удалила переписку и перестала отвечать.