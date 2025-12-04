Ричмонд
В Омске мошенница обманула двух студентов на миллион рублей через NFT

Один из молодых людей лишился всего ради тысячи рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омске сразу двое студентов стали жертвами мошенницы, которая знакомилась с ними в мессенджере под именем Мария и предлагала заработать на покупке и продаже NFT. Общий ущерб — почти миллион рублей.

18-летний студент колледжа рассказал полиции, что познакомился с Марией онлайн. Девушка уверяла, что зарабатывает на перепродаже цифровых картинок. Парень поверил ей и сначала отправил 8 тысяч рублей. После нескольких «сделок» на его счёте появились 9 тысяч прибыли, но вывести их он не смог — ему сообщили о неких проблемах и попросили оплатить верификацию. Потом последовали переводы «за хранение средств», «комиссию», «услуги курьера» и другие платежи. Всего омич перечислил мошенникам 243 тысячи рублей. После этого Мария удалила переписку и перестала отвечать.

По такой же схеме лишился денег и 25-летний студент вуза. Он тоже познакомился с Марией в том же мессенджере и перевёл злоумышленникам 756 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД.