Житель Комсомольска потерял 260 тысяч рублей после уличного знакомства

Оперативникам быстро удалось вычислить и задержать подозреваемую. На допросе она признала вину и рассказала свою версию событий. По ее словам, они с новым знакомым выпивали спиртное, которое купила она. Мужчина, решив компенсировать ее затраты, якобы сам передал ей свой смартфон и сообщил пароль от банковского приложения, чтобы она сняла потраченные на алкоголь деньги. Однако, когда она вернулась с телефоном, мужчины уже не было. Воспользовавшись доступом, женщина перевела 260 тысяч рублей на карту своей родственницы, сказав той, что это ошибочный перевод от друга, и часть денег нужно снять. В итоге все похищенные средства она потратила на личные нужды.