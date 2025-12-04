Житель Комсомольска потерял 260 тысяч рублей после уличного знакомства

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала 34-летнюю местную жительницу, которая обокрала нового знакомого на крупную сумму. Мужчина лишился 260 тысяч рублей после того, как доверил незнакомке свой телефон и пароль от банковского приложения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщил 37-летний потерпевший, он познакомился с девушкой на улице. В ходе общения она попросила у него телефон, чтобы совершить звонок. Вернув гаджет, женщина быстро скрылась. Проверив телефон, мужчина с ужасом обнаружил, что с его банковской карты был совершен перевод на сумму 260 тысяч рублей неизвестному лицу. Он немедленно обратился в полицию.
Оперативникам быстро удалось вычислить и задержать подозреваемую. На допросе она признала вину и рассказала свою версию событий. По ее словам, они с новым знакомым выпивали спиртное, которое купила она. Мужчина, решив компенсировать ее затраты, якобы сам передал ей свой смартфон и сообщил пароль от банковского приложения, чтобы она сняла потраченные на алкоголь деньги. Однако, когда она вернулась с телефоном, мужчины уже не было. Воспользовавшись доступом, женщина перевела 260 тысяч рублей на карту своей родственницы, сказав той, что это ошибочный перевод от друга, и часть денег нужно снять. В итоге все похищенные средства она потратила на личные нужды.
В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательную базу для передачи дела в суд.