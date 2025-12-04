Воронежец спалил чужой дом по наущению мошенников

В ночь на 21 ноября в Нововоронеже вспыхнул частный дом на улице Свободы. Сразу было ясно, что это дело рук какого-то человека. Он забросил в окно бутылку с горючей смесью и сбежал.
На поиски поджигателя срочно отправились полицейские. Вскоре они задержали подозреваемого −23-летнего жителя Воронежа, ранее судимого за кражи.
В общении с полицейскими поджигатель сообщил, что действовал по наущению незнакомцев из сети, которые пообещали вознаграждение за совершение поджога. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.
По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.