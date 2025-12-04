Новосибирский суд приговорил двух мужчин к длительным срокам за убийство

Суд установил, что преступление произошло в ночь с 24 на 25 июня 2022 года в квартире на улице Стартовой в Новосибирске, где осуждённые вместе со знакомыми распивали спиртные напитки. Конфликт возник между Сущенко и одним из гостей «на почве взаимных оскорблений» и перерос в драку. «Когда другой участник застолья — потерпевший — попытался разнять дерущихся, Чичкин обхватил сзади его шею путём удушающего захвата и стал с силой сдавливать. В это время Сущенко поддержал действия соучастника и нанёс мужчине не менее девяти ударов кулаками по жизненно важным областям — голове, грудной клетке и животу, а также по рукам, фактически лишив его возможности защищаться», — говорится в сообщении пресс-службы. В результате этих действий мужчина скончался на месте происшествия.