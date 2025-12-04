Новосибирский суд приговорил двух мужчин к длительным срокам за убийство

Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу об убийстве, совершённом группой лиц. Как сообщает пресс-служба суда, 4 декабря 2025 года Максим Чичкин и Радион Сущенко признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц).
Суд установил, что преступление произошло в ночь с 24 на 25 июня 2022 года в квартире на улице Стартовой в Новосибирске, где осуждённые вместе со знакомыми распивали спиртные напитки. Конфликт возник между Сущенко и одним из гостей «на почве взаимных оскорблений» и перерос в драку. «Когда другой участник застолья — потерпевший — попытался разнять дерущихся, Чичкин обхватил сзади его шею путём удушающего захвата и стал с силой сдавливать. В это время Сущенко поддержал действия соучастника и нанёс мужчине не менее девяти ударов кулаками по жизненно важным областям — голове, грудной клетке и животу, а также по рукам, фактически лишив его возможности защищаться», — говорится в сообщении пресс-службы. В результате этих действий мужчина скончался на месте происшествия.
После убийства Чичкин и Сущенко предприняли попытку сокрытия следов преступления. «Выбросили вещи жертвы, убрались в квартире, замыли кровь и приняли меры по сокрытию трупа», — установил суд. На основании собранных доказательств и признания вины подсудимыми Новосибирский областной суд назначил наказание: «Максима Чичкина — к 12 годам лишения свободы, а Радиона Сущенко — к 10 годам». Оба осуждённых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Судом также были частично удовлетворены гражданские иски родителей погибшего. В их пользу с осуждённых взыскано более 3,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Оглашённый приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленный законом срок.