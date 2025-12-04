Полиция Перми задержала причастную к обману пенсионеров на 2,5 млн рублей

Найденная в интернете работа привела 32-летнюю жительницу Перми на скамью подсудимых. Женщина откликнулась на интересующую вакансию «сборщик заказов».
В одном из мессенджеров с ней моментально связался неизвестный и проинструктировал «нового работника». Через некоторое она забрала деньги у водителя такси и перевела их на указанный счет. Дальнейшими действиями пермячки уже заинтересовалась полиция.
В дежурную часть отдела полиции Свердловского района Перми поступило сообщение от местной жительницы 1941 года рождения о том, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о якобы попавшей в ДТП дочери и крупной сумме на ее лечение. К пожилой женщине за 1,3 млн руб. приехал молодой человек. Пенсионерка успела созвониться с «пострадавшей» дочерью.
Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать подозреваемую в преступной схеме женщину 1993 года рождения. В ходе проверки установили ее причастность еще к двум преступлениям в отношении 94-летней пенсионерки и 89-летнего пенсионера. «Сборщик заказов» перевела более 2,5 млн руб. на указанный счет.
По всем фактам противоправной деятельности возбудили уголовные дела. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники проверяют ее причастность к аналогичным преступлениям.