Полиция Перми задержала причастную к обману пенсионеров на 2,5 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Свердловского района Перми поступило сообщение от местной жительницы 1941 года рождения о том, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о якобы попавшей в ДТП дочери и крупной сумме на ее лечение. К пожилой женщине за 1,3 млн руб. приехал молодой человек. Пенсионерка успела созвониться с «пострадавшей» дочерью.