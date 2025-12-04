Митрошиной продлили домашний арест на полгода

В ходе расследования было установлено, что Митрошина получила более 127 млн рублей путем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Для создания видимости законного происхождения средств она легализовала их часть, приобретя недвижимость в Москве. По этому уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемой. В ее основу легли показания свидетелей и самой Митрошиной, протоколы осмотра вещественных доказательств и документов, а также материалы финансово-хозяйственной деятельности, предоставленные по судебным запросам.