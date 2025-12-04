Бывший вице-мэр Краснодара полностью признал вину в мошенничестве

Перцев в суде подтвердил показания, отметив, что озвученная сумма вызвала у него удивление, однако он не стал уточнять, на что именно планировалось направить деньги. Сам Нетреба пояснил, что рассчитывал на использование средств в рамках предвыборной кампании.